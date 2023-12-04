Евстигнеев Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстигнеев Михаил
Мать: Апросина АННА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Павел Геннадиевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Елена Геннадиевна
Мать ребёнка: Евстигнеева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евстигнеева Светлана