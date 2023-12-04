Евстигнеев Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеев Геннадий Михайлович

Евстигнеев Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстигнеев Михаил

Мать: Апросина АННА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Павел Геннадиевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Елена Геннадиевна

Мать ребёнка: Евстигнеева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Светлана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close