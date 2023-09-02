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Асосков Степан Иванович
Асосков Степан Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1814
Дата смерти
Около 1819
Пол
Мужской
Отец
Асосков Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец:
Асосков Иван
Мать: не указана
Смерть
Около 1819
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