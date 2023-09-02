Асосков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асосков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Асосков Иван

Мать: не указана

Смерть
Около 1819
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