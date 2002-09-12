Матикайнен Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1957
Дата смерти12.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.2002