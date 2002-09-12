Матикайнен Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1957

Дата смерти

12.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1957

Отец: Матикайнен Иван Иванович

Мать: Матикайнен (Юллинен) Хильма Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.2002

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