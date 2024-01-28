Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно