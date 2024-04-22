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Шайдурова Антонина Константиновна

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.02.1901

Дата смерти

03.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1901

Отец: Шайдуров Константин Борисович

Мать: Шайдурова -- Агафья Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
03.12.1902
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
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