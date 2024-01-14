Шайдурова -- Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1897
Сын: Шайдуров Иван Константинович
Отец ребёнка: Шайдуров Константин Борисович
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Шайдурова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Шайдуров Константин Борисович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно