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Матвей Андреевич

Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Около 1666 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Андрей Семенович

Мать: Евдокия Кузьмина

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 110 об лист. Деревня Букино. Андрей Семенович, 56 лет, и жена его Евдокия Кузьмина, 53 года. У них дети Матвей, 11 лет, Екатерина, 7 лет, Васса, 7 лет, Татьяна, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1729
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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