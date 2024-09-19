Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Андрей Семенович
Мать: Евдокия Кузьмина
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 110 об лист. Деревня Букино. Андрей Семенович, 56 лет, и жена его Евдокия Кузьмина, 53 года. У них дети Матвей, 11 лет, Екатерина, 7 лет, Васса, 7 лет, Татьяна, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1729