Седельников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедельников Николай

Седельников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седельников Михаил Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Седельников Григорий Казак Выс. Лебяжьего Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Седельников Павел Николаев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.