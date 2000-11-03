Ганина Елизавета Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина Елизавета Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2000

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2000

Отец: Ганин Роман Генадьевич

Мать: Ганина Жанна

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