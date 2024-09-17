(Лебедева) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1902

Отец: Лебедев Сергей Яковлевич

Мать: Лебедева Мария Андреевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 20
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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