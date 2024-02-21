Иванова (Иванова) Нина Николаевна
Место рожденияХабаровский край г Комсомольск на амуре
Дата рождения27.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1979
Отец: Иванов Николай Николаевич
Мать: Середа Надежда
Рождение ребёнка
17.11.1999
Сын: Иванов Александр Александрович
Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.06.2002
Сын: Иванов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
16.03.2005
Сын: Иванов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
10.11.2007
Дочь: Федотова (Федотова) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
21.07.2015
Дочь: Иванова (Иванова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович