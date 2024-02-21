Иванова (Иванова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Иванова) Нина Николаевна

Иванова (Иванова) Нина Николаевна

Место рождения

Хабаровский край г Комсомольск на амуре

Дата рождения

27.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1979

Отец: Иванов Николай Николаевич

Мать: Середа Надежда

Рождение ребёнка
17.11.1999

Сын: Иванов Александр Александрович

Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
18.06.2002

Сын: Иванов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
16.03.2005

Сын: Иванов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
10.11.2007

Дочь: Федотова (Федотова) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
21.07.2015

Дочь: Иванова (Иванова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Алексей Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.