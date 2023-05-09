Клюбченко Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюбченко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Клюбченко Ирина
Рождение ребёнка
1919
Сын: Клюбченко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Клюбченко Ирина
Рождение ребёнка
1933
Сын: Клюбченко Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Клюбченко Ирина
Рождение ребёнка
1933
Сын: Клюбченко Пётр
Мать ребёнка: Клюбченко Ирина
Призыв на военную службу
1941
Ковалево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
1942