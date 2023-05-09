Клюбченко Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюбченко Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клюбченко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Клюбченко Ирина

Шняки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Клюбченко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Клюбченко Ирина

Шняки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Клюбченко Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Клюбченко Ирина

Шняки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Клюбченко Пётр

Мать ребёнка: Клюбченко Ирина

Шняки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Призыв на военную службу
1941
Ковалево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Пропал без вести (военное)
1942
Смерть
1942

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