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Губкин Пётр Павлинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1931

Дата смерти

07.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Еш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губкина (Воронкова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1962

Сын: Губкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Губкина (Воронкова) Надежда Николаевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губкина (Воронкова) Надежда Николаевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
07.03.1987

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