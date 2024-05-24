Губкин Пётр Павлинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1931
Дата смерти07.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1962
Мать ребёнка: Губкина (Воронкова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губкина (Воронкова) Надежда Николаевна
Смерть
07.03.1987