Мамаева (?) Параскева Васильевна
Место рожденияд. Фёдора Полоева
Дата рождения1733
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Фёдора Полоева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Бажина Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Салтыкова Епелиния Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1792