Мамаева (?) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (?) Параскева Васильевна

Мамаева (?) Параскева Васильевна

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Место рождения

д. Фёдора Полоева

Дата рождения

1733

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Фёдора Полоева
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Бажина Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Салтыкова Епелиния Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мамаев Ананий Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мамаев Елисей Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мамаев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1792
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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