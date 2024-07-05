Якина Акулина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Якин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Якин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Якин Иван Петрович
в 1845 году переехал в Дуваней
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Якин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно