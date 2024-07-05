Якина Акулина Алексеевна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якина Акулина Алексеевна

Место рождения

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Алексей

Мать: не указана

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якин Иван Петрович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Якин Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Якин Иван Петрович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Якин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Якин Иван Петрович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Якин Василий Иванович

Отец ребёнка: Якин Иван Петрович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
в 1845 году переехал в Дуваней
Рождение ребёнка
1820

Сын: Якин Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Якин Иван Петрович

Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

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