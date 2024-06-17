Якин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Якин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якина Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Якина Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Якина Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Якина Акулина Алексеевна
в 1845 году переехал в Дуваней
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Якина Акулина Алексеевна
Смерть
1843