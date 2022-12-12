Ремнев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ремнев Филипп Федорович
Мать: Ремнева Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.08.1925
Мать ребёнка: Ремнева Евдокия Филипповна
Придорожная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951
Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область