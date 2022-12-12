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Ремнев Иван Филиппович

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Место рождения

Польное Лапино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ремнев Филипп Федорович

Мать: Ремнева Марфа Тимофеевна

Польное Лапино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.08.1925

Сын: Ремнев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ремнева Евдокия Филипповна

Придорожная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремнева Евдокия Филипповна

Смерть
1951
Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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