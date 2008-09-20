Гарбузова (Базяскина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбузова (Базяскина) Елена Васильевна

Место рождения

станция Екатериновка, Саратовская область

Дата рождения

15.06.1922

Дата смерти

20.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922

Отец: Базяскин Василий Андреевич

Мать: Базяскина Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Константин Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.05.1949

Дочь: Чуракова (Гарбузова) Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Феофанович

Смерть
20.09.2008

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