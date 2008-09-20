Гарбузова (Базяскина) Елена Васильевна
Место рождениястанция Екатериновка, Саратовская область
Дата рождения15.06.1922
Дата смерти20.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарбузов Константин Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1949
Дочь: Чуракова (Гарбузова) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Гарбузов Владимир Феофанович
Смерть
20.09.2008