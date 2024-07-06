Ананьина Васса Борисовна Между 1797 и 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Васса Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1797 и 1809

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1802 и 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Андрей Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1842

Сын: Ананьин Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Дочь: (Ананьина) Мокрида Андреевна

Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1857

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