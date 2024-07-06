Ананьина Васса Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1797 и 1809
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1842
Сын: Ананьин Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Дочь: (Ананьина) Мокрида Андреевна
Отец ребёнка: Ананьин Андрей Тихонович
Смерть
После 1857