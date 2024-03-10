Эсаулова Анна Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лидия Андриянова
Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Эсаулов Василий Андриянов
Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Клавдия Андриянова
Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Валентина Андриянова
Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1948