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Эсаулова Анна Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лидия Андриянова

Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Эсаулов Василий Андриянов

Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Клавдия Андриянова

Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Валентина Андриянова

Отец ребёнка: Эсаулов Андриян Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Андриян Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1948
Эсауловы, город Киров, Кировская область
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