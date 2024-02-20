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(Улюра) Екатерина Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около ?.10.1916

Дата смерти

05.10.1918

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1916

Отец: Улюра Георгий Борисович

Мать: Улюра Мария Елисеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
05.10.1918
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
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