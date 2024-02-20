(Улюра) Екатерина Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо ?.10.1916
Дата смерти05.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1916
Отец: Улюра Георгий Борисович
Мать: Улюра Мария Елисеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
05.10.1918
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль