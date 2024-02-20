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Улюра Георгий Борисович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Улюра Борис Федорович

Мать: Улюра Екатерина Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Улюра Лазарь Георгиевич

Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
03.02.1909

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: Христина Георгиевна

Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
Около ?.10.1916

Дочь: Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улюра Мария Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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