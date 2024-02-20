Улюра Георгий Борисович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Улюра Борис Федорович
Мать: Улюра Екатерина Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
23.12.1906
Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
03.02.1909
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
25.01.1911
Дочь: Христина Георгиевна
Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
Около ?.10.1916
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Улюра Мария Елисеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улюра Мария Елисеевна
Смерть
Неизвестно