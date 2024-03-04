Перевицкая (Ковешникова) Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Перевицкий Федот Трофимов
Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Перевицкая Василиса Трофимова
Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Перевицкий Василий Трофимов
Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Перевицкая Арина Трофимова
Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Перевицкая Василиса Трофимова
Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно