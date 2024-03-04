Перевицкая (Ковешникова) Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревицкая (Ковешникова) Мария Степанова

Перевицкая (Ковешникова) Мария Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Перевицкий Федот Трофимов

Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Перевицкая Василиса Трофимова

Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Перевицкий Петр Трофимов

Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Перевицкий Василий Трофимов

Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Перевицкая Арина Трофимова

Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Перевицкая Василиса Трофимова

Отец ребёнка: Перевицкий Трофим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевицкий Трофим Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close