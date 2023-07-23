Козлова (Черная) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Черная) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1953

Отец: Черный Николай

Мать: Черная Ирина

Рождение ребёнка
06.08.1978

Сын: Козлов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Константинович

Рождение ребёнка
12.08.1984

Сын: Козлов Максим Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Константинович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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