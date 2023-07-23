Козлова (Черная) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1953
Отец: Черный Николай
Мать: Черная Ирина
Рождение ребёнка
06.08.1978
Сын: Козлов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Константинович
Рождение ребёнка
12.08.1984
Сын: Козлов Максим Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Константинович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область