Козлов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1951

Дата смерти

23.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951

Отец: Козлов Константин Александрович

Мать: Козлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1978

Сын: Козлов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1984

Сын: Козлов Максим Александрович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
23.02.2013
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