Козлов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1951
Дата смерти23.02.2013
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951
Рождение ребёнка
06.08.1978
Сын: Козлов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1984
Сын: Козлов Максим Александрович
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
23.02.2013