Павлова (Котова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1894
Дата смерти02.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Матвеева (Павлова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1924
Дочь: Курбатова (Павлова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич
Колокола, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Терентьева (Павлова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич
Смерть
02.08.1966