Павлова (Котова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Котова) Анна Ивановна

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Место рождения

Чавницы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.02.1894

Дата смерти

02.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Чавницы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Матвеева (Павлова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
03.06.1924

Дочь: Курбатова (Павлова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич

Колокола, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Терентьева (Павлова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Яковлевич

Смерть
02.08.1966

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