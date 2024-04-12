Белов Ефим Данилович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти22.08.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Д. Окуловка Даниил Гаврилович
Бракосочетание
03.11.1878
Жена: Белова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Белова Анна Ефимовна
Смерть
22.08.1915
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область