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Белов Ефим Данилович

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

22.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Д. Окуловка Даниил Гаврилович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1878

Жена: Белова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Белова Анна Ефимовна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
22.08.1915
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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