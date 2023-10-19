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Долгорукова (Долгорукова) Наталья Петровна
Долгорукова (Долгорукова) Наталья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Женский
Отец
Dolgorukov Petr Dmitievich
1866 г.р.
Мать
Долгорукова (Беспалова) Антонина
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Dolgorukov Petr Dmitievich
Мать:
Долгорукова Антонина
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