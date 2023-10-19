Долгорукова (Долгорукова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Долгорукова) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Dolgorukov Petr Dmitievich

Мать: Долгорукова Антонина

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