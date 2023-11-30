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Dolgorukov Petr Dmitievich

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

09.05.1866

Дата смерти

10.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1866

Отец: Dolgorukov Dmitry Nikolaevich

Мать: Dolgorukov Natalia Vladimirovna

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Долгоруков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Долгорукова Антонина

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Долгорукова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Долгорукова Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
Товарищ председателя 1-й Государственной Думы (1906)
Смерть
10.11.1951
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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