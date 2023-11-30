Dolgorukov Petr Dmitievich
Место рождения
Дата рождения09.05.1866
Дата смерти10.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1866
Рождение ребёнка
1907
Сын: Долгоруков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Долгорукова Антонина
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Долгорукова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Долгорукова Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
Товарищ председателя 1-й Государственной Думы (1906)
Смерть
10.11.1951
Владимир, город Владимир, Владимирская область