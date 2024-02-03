Журавлёв Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1979
Сын: Журавлёв Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.1985
Сын: Журавлёв Антон Анатольевич
Мать ребёнка: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна