Журавлёв Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1979

Сын: Журавлёв Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1985

Сын: Журавлёв Антон Анатольевич

Мать ребёнка: Журавлёва (Шошина) Любовь Михайловна

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