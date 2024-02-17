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Plisnik Antonina Wilhelmine
Plisnik Antonina Wilhelmine
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1885
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Plisnik Anton
1851 г.р.
Мать
Plisnik Marie
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1885
Отец:
Plisnik Anton
Мать:
Plisnik Marie
Смерть
Неизвестно
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