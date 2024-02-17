Plisnik Antonina Wilhelmine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Plisnik Antonina Wilhelmine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1885

Отец: Plisnik Anton

Мать: Plisnik Marie

Смерть
Неизвестно
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