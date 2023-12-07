Горнаков Филип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнаков Филип Иванович

Горнаков Филип Иванович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Горнаков Иван Иванович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Горнакова) Ирина

Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Горнаков Андрей Филипович

Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Горнакова) Фекла Филиповна

Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Горнаков Кирил Филипович

Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Зайцова (Горнакова) Матрена Филиповна

Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1770

Сын: Горнаков Яков Филипович

Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.