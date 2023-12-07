Горнаков Филип Иванович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Горнаков Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Горнакова) Ирина
Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Горнаков Андрей Филипович
Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Горнакова) Фекла Филиповна
Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Зайцова (Горнакова) Матрена Филиповна
Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Смерть
Неизвестно