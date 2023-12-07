Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Агафонов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Горнакова) Ирина
Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Горнаков Андрей Филипович
Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Горнакова) Фекла Филиповна
Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Зайцова (Горнакова) Матрена Филиповна
Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович
Смерть
Неизвестно