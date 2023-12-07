Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Агафонова) Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Агафонов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Филип Иванович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Горнакова) Ирина

Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Горнаков Андрей Филипович

Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Горнакова) Фекла Филиповна

Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Горнаков Кирил Филипович

Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Зайцова (Горнакова) Матрена Филиповна

Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1770

Сын: Горнаков Яков Филипович

Отец ребёнка: Горнаков Филип Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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