Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Андрусов / Андросов / Кондрат Артемович

Мать: Андрусова Евдокия

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
22.01.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Медведева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Андросов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
24.08.1868

Дочь: Милованова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Свиридова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close