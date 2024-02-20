Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
22.01.1860
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Медведева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Андросов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
24.08.1868
Дочь: Милованова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Свиридова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Елена Петровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно