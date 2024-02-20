Медведева (Андросова / Андрусова /) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Андросова / Андрусова /) Мария Михайловна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Мать: Андросова / Андрусова / Елена Петровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Медведев Семен Иванович

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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