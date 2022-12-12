Гуселетов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гуселетов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуселетов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Григорьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно