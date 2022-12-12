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Гуселетов Григорий Александрович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гуселетов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуселетов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Григорьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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