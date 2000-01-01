Кардашов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардашов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Кардашов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Кардашова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
21.03.1979

Сын: Кардашов Роман Викторович

Мать ребёнка: Кардашова Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кардашова Наталья Анатольевна

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