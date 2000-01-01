Кардашов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Кардашов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Кардашова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
21.03.1979
Сын: Кардашов Роман Викторович
Мать ребёнка: Кардашова Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно