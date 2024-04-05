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Чешев Хрисанф Савинович

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чешев Сава Сергеевич

Мать: не указана

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чешева Ульяна Савельевна

Рождение ребёнка
1665

Сын: Чешев Терентей Хрисанфович

Мать ребёнка: Чешева Ульяна Савельевна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Чешев Тарх Хрисанфович

Мать ребёнка: Чешева Ульяна Савельевна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Чешева Дарья Хрисанфовна

Мать ребёнка: Чешева Ульяна Савельевна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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