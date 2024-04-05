Чешев Хрисанф Савинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чешев Сава Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чешева Ульяна Савельевна
Рождение ребёнка
1665
Сын: Чешев Терентей Хрисанфович
Мать ребёнка: Чешева Ульяна Савельевна
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Чешева Ульяна Савельевна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Чешева Дарья Хрисанфовна
Мать ребёнка: Чешева Ульяна Савельевна
Смерть
Неизвестно