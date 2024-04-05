Чешева Ульяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешева Ульяна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешев Хрисанф Савинович

Рождение ребёнка
1665

Сын: Чешев Терентей Хрисанфович

Отец ребёнка: Чешев Хрисанф Савинович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Чешев Тарх Хрисанфович

Отец ребёнка: Чешев Хрисанф Савинович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Чешева Дарья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Чешев Хрисанф Савинович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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