Чешева Ульяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1665
Сын: Чешев Терентей Хрисанфович
Отец ребёнка: Чешев Хрисанф Савинович
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Чешев Хрисанф Савинович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Чешева Дарья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Чешев Хрисанф Савинович
Смерть
Неизвестно