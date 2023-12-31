Шайдурова -- Анисия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1873
Дочь: Шайдурова Христина Андреевна
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Самойлович
Рождение ребёнка
05.06.1875
Дочь: Шайдурова Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Самойлович
Рождение ребёнка
02.05.1877
Сын: Шайдуров Константин Андреевич
Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно