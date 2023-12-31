Шайдурова -- Анисия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова -- Анисия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1873

Дочь: Шайдурова Христина Андреевна

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Самойлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.06.1875

Дочь: Шайдурова Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Самойлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1877

Сын: Шайдуров Константин Андреевич

Отец ребёнка: Шайдуров Андрей Самойлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Андрей Самойлович

Смерть
Неизвестно
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