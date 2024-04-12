Дмитрова (Некрасова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1800
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно