Дмитрова (Некрасова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (Некрасова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.03.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1800

Отец: Некрасов Яков Владимирович

Мать: Некрасова Агрипена Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дмитров Алексей Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитров Василий Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитров Матвей Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дмитров Семен Васильев

Отец ребёнка: Дмитров Василий Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитров Василий Михаилов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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