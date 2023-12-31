Арлова (Иванникова) Агафья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлова (Иванникова) Агафья Сергеева

Место рождения

с. Самовец Липецкой округи

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иванников Сергей

Мать: не указана

с. Самовец Липецкой округи
Рождение ребёнка
1780

Сын: Арлов Петр Никитин

Отец ребёнка: Арлов Никита Матвеев

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлов Никита Матвеев

Смерть
После 1834
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