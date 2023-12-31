Арлова (Иванникова) Агафья Сергеева
Место рожденияс. Самовец Липецкой округи
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иванников Сергей
с. Самовец Липецкой округи
Рождение ребёнка
1780
Сын: Арлов Петр Никитин
Отец ребёнка: Арлов Никита Матвеев
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арлов Никита Матвеев
Смерть
После 1834