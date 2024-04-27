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Лобанова Ольга Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Михаил Викторович

Рождение ребёнка
29.07.2008

Дочь: Лобанова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Викторович

Рождение ребёнка
10.05.2013

Дочь: Лобанова Василина Михайловна

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Викторович

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