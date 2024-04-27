Лобанова Ольга Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.2008
Дочь: Лобанова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Викторович
Рождение ребёнка
10.05.2013
Дочь: Лобанова Василина Михайловна
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Викторович