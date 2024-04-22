Дроздецкая (Кошина) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1875 ст.
Дата смерти21.02.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1875 ст.
Бракосочетание
06.06.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Дочь: Дроздецкая Матрёна Абрамовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.
Дочь: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.
Сын: Дроздецкий Иван Абрамович
Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Абрамович
Смерть
21.02.1912 ст.