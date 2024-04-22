Дроздецкая (Кошина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая (Кошина) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.11.1875 ст.

Дата смерти

21.02.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1875 ст.

Отец: Кошин Афанасий Иродионович

Мать: Кошина Дарья Прокофьевна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.06.1897 ст.

Муж: Дроздецкий Абрам Абрамович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Дочь: Дроздецкая Матрёна Абрамовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Абрамович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.

Дочь: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Абрамович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.

Сын: Дроздецкий Иван Абрамович

Отец ребёнка: Дроздецкий Абрам Абрамович

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.02.1912 ст.
Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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