Парахневич Георгий Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахневич Георгий Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2018

Отец: не указан

Мать: Парахневич Елена Владимировна

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