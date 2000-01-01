Евсеев Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1911
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсеева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсеева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Нина
Смерть
1976