Евсеев Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Сергей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1911

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсеева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсеева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Нина

Смерть
1976
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