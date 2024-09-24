Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиМежду 1755 и 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1746 ст.
Муж: Осип Семенович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 23 года, муж - Осип Семенович, 24 года 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 26 лет, муж - Осип Семенович, 27 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во л... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1765