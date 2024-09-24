Анна Михайловна 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Михайловна

Анна Михайловна

Место рождения

Романово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Между 1755 и 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
03.11.1746 ст.

Муж: Осип Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 23 года, муж - Осип Семенович, 24 года 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 26 лет, муж - Осип Семенович, 27 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во л... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1765

Мы используем куки для улучшения работы сайта.