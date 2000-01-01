Newman (Dworkin) Jean
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Detroit, MI United States