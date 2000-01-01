Newman (Dworkin) Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Newman (Dworkin) Jean

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1920

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1920

Отец: Dworkin Saul (Zalman) S

Мать: Dworkin Rebecca (Gussie) Middle

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Detroit, MI United States
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