Ишка (Ишмухамет) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишка (Ишмухамет)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Курман Ишкин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Смаил Ишкин

Мать ребёнка: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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