Янкевич (Штейнбах) Анфиса Филипповна
Место рождения
Дата рождения21.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1962
Рождение ребёнка
19.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1987
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности