Янкевич (Штейнбах) Анфиса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкевич (Штейнбах) Анфиса Филипповна

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Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

21.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
19.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
1987

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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